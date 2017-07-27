Арестованный глава испанской федерации ушёл с поста вице-президента УЕФА

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Анхель Мария Вильяр, который ранее был арестован из-за обвинений в коррупции, подал в отставку с поста вице-президента УЕФА. Об этом сообщил Associated Press.
8 июля Вильяр, его сын Горка и ещё два чиновника были арестованы по подозрению в коррупции. Гражданская гвардия Испании провела обыск в офисе футбольной федерации. Целью обыска являлась проверка данных о нанесении ущерба организации со стороны руководства, а также о коррупции при избрании Вильяра на второй президентский срок в федерации. Общий ущерб от деятельности чиновников оценивается в € 45 млн.
Вильяр впервые занял пост президента Королевской испанской футбольной федерации в 1988 году, в мае 2016 года был переизбран на второй четырёхлетний срок. Вильяр, помимо должности в Испании, также занимает пост вице-президента ФИФА.