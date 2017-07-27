Клуб Сегунды даст бесплатный абонемент тому, кто сделает тату с клубным гербом

Клуб испанской Сегунды «Уэска» предложил своим болельщикам необычный способ получить бесплатный абонемент на домашние матчи будущего сезона. Как сообщает AS, все фанаты, которые сделают татуировки с клубным гербом, получат бесплатный сезонный билет.
Кроме того, «Уэска» готова каждому заинтересованному в этом болельщику оплатить часть стоимости татуировки в размере € 60. Таким образом, в клубе рассчитывают повысить посещаемость в предстоящем сезоне, а также продать более 4 тыс. абонементов.
Кроме того, «Уэска», никогда в истории не выступавшая в Примере, предлагает своим болельщикам и другие выгодные варианты для приобретения абонементов.
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