Буффон: почему Неймар стоит € 220 млн, а не € 600 млн? Всё это кажется фальшивым

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился мнением по поводу того, что клубы тратят большие деньги на покупку футболистов.
«Я больше не понимаю, как оценивают игроков. Всё в руках тех, у кого много денег. Сегодня футболист может стоить € 10 млн, а завтра € 100 млн. Должен быть какой-то потолок. Почему Неймар стоит € 220 млн, а не € 600 млн? Всё это кажется фальшивым. Когда я был маленьким, мой дедушка всегда говорил мне, что воздушный шар раздувается и раздувается, а потом лопается», — сказал Буффон в интервью Gazzetta dello Sport.
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