Бутенко объяснил, почему Вилков, Иванов и Федотов вновь допущены к работе в РФПЛ

Председатель судейского комитета Российского футбольного союза Андрей Бутенко прокомментировал возвращение арбитров Михаила Вилкова, Сергея Иванова и Игоря Федотова в категорию «Про».
«Решение перевести судей в группу «А» было принято в связи с допущенными ошибками в РФПЛ. Это регламентирует особое положение. Всё производилось на документальной основе по определённым критериям. Теперь же они отсудили игры ФНЛ и показали высокий уровень подготовленности к проведению матчей более высокого уровня, то есть главного российского чемпионата.
Все их увидят уже в первом круге РФПЛ. После возвращения в категорию «Про», судьи должны быть готовы отсудить любую игру. Они вернулись на тот уровень, на котором они обслуживали как статусные, так и не статусные матчи. Поэтому мы их можем увидеть и в дерби, и в менее значительных играх», — сказал Бутенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.