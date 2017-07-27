Румменигге назвал слова тренера «РБ Лейпциг» о сборе «Баварии» в Азии циничными

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подверг критике главного тренера «РБ Лейпциг» Ральфа Хазенхюттля. Последний ранее сам раскритиковал «Баварию» за её зарубежный сбор в Китае и Сингапуре. Хазенхюттль назвал вопиющим то, что клуб заставляет своих игроков проводить сбор в таких странах, подвергая их нагрузке и перемене климатических условий.
«Я нахожу подобные высказывания немного циничными и лишёнными солидарности. „Лейпциг“ проводил сбор в Австрии. Насколько мне известно из сообщений, там были обильные дожди. Мы же полностью добились всех наших целей. Отличная поездка, полный успех, и всё чудесно. Кроме того, клубы, бывшие в Азии и США, способствовали продаже матчей Бундеслиги в зарубежных странах. И я очень сомневаюсь, что клубы, ездившие в Австрию и Швейцарию, внесли значительный вклад в это», — цитирует Румменигге интернет-издание Sport1.