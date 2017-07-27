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Видеообзор разгромной победы «Манчестер Сити» над «Реалом» в Лос-Анджелесе

27 июля 2017, четверг. 12:49. Футбол

Предлагаем вашему вниманию видеообзор первого матча между «Манчестер Сити» и «Реалом» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча состоялась на стадионе «Лос-Анджелес Мемориал Колизеум» в Лос-Анджелесе и завершилась со счётом 4:1 в пользу «горожан».

В составе победителей отличились Николас Отаменди (52-я минута), Рахим Стерлинг (59), Джон Стоунс (67) и Браим Диас (82). Двумя результативными передачами отметился Кевин Де Брёйне. Гол престижа за «сливочных» на 90-й минуте забил полузащитник Оскар Арнаис.

Если у вас не отображается видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Реал», его можно посмотреть в «Твиттере».

«Манчестер Сити» разгромил «Реал» на Международном кубке чемпионов
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Манчестер Сити ФК Реал Мадрид
Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
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