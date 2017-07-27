КДК рассмотрит неприличный жест, который Молло показал болельщикам «Зенита»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, что на ближайшем заседании будет рассмотрен неприличный жест, показанный полузащитником «Зенита-2» Йоаном Молло болельщикам команды во время домашнего матча 4-го тура Футбольной национальной лиги с «Сибирью» (2:1).
Ранее стало известно, что, когда «Зенит-2» уходил в подтрибунное помещение, болельщики сине-бело-голубых скандировали фамилию Молло в связке со словом, которое в грубой форме обозначает нетрадиционную сексуальную ориентацию. На это француз ответил, показав болельщикам средний палец.
«Завтра соберёмся на внеочередное заседание КДК, чтобы рассмотреть инцидент с Йоаном Молло. На заседание приглашён делегат матча и сам игрок», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.