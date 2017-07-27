«Сент-Этьен» сделал предложение «Зениту» об аренде Эрнани

Полузащитник «Зенита» Эрнани Азеведо Жуниор попал в сферу интересов «Сент-Этьена». France Football сообщает, что французский клуб сделал питерцам предложение по аренде бразильского игрока. «Сент-Этьен» решил переключиться на 23-летнего футболиста после того, как не сумел заполучить Жордана Верету из «Астон Виллы».
Эрнани перешёл в «Зенит» в январе этого года за € 8 млн из «Атлетико Паранаэнсе». В российской Премьер-Лиге бразилец принял участие в 8 матчах. Контракт с «Зенитом» действует до лета 2021 года.
Полузащитник «Зенита» Эрнани может перейти в «Брагу» на правах аренды