Дисквалифицированный президент RFEF подал в отставку с постов в ФИФА и УЕФА

Анхель Мария Вильяр, занимавший пост президента Федерации футбола Испании (RFEF) и дисквалифицированный на один год вследствие выдвинутых против него обвинений, подал в отставку со своих постов в ФИФА и УЕФА, сообщает Marca.
В обоих футбольных органах Вильяр занимал пост вице-президента. Президент УЕФА Алаксандр Чеферин принял отставку Вильяра, поблагодарив его за проделанную работу. Приняли его отставку и в ФИФА.
18 июля Вильяр, его сын Горка и ещё два испанских футбольных чиновника были арестованы по подозрению в коррупции. Общий ущерб от деятельности чиновников оценивается в € 45 млн.
Вильяр впервые занял пост президента RFEF в 1988 году, а в мае 2016 года был переизбран.
Президент испанской федерации Вильяр дисквалифицирован на год