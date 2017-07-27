Игуаин проиграл «Наполи» дело об использовании имиджевых прав

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин проиграл своему бывшему клубу «Наполи» дело об использовании имиджевых прав. Об этом говорится на сайте неаполитанского клуба.
В апреле появилась информация, что Игуаин собирается обратиться в арбитражный суд, требуя от «Наполи» полагающиеся € 600 тыс. за использование прав на образ. По словам футболиста, «Наполи» задолжал ему за использование имиджевых прав в сезоне-2015/16 и части сезона-2014/15.
В ходе рассмотрения дела суд встал на сторону «Наполи», так как адвокаты Гонсало Игуаина не смогли предоставить необходимые документы, которые подтвердили бы правоту игрока. Также аргентинцу придётся возместить «Наполи» все судебные издержки, более € 50 тыс.
Игуаин требует от «Наполи» € 600 тыс. за использование имиджевых прав