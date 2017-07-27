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Бышовец: «Краснодару» с «Люнгбю» нет смысла экономить силы перед «Спартаком»

27 июля 2017, четверг. 13:45. Футбол

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча третьего отборочного этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Люнгбю». Встреча состоится сегодня, 27 июля, в Краснодаре.

«Я оптимистично настроен перед матчем. «Краснодару» придётся учитывать, что обычно датские команды играют в силовой манере. Они попробуют навязать единоборства. Думаю, что если «быки» сохранят свой стиль и подкрепят его быстрой игрой, это и будет залог успеха. Также «Краснодару» нужно будет учитывать и стандартные положения, при которых датчане, как правило, играют достаточно результативно.

Будут ли «горожане» экономить силы перед матчем со «Спартаком»? Думаю, в этом нет никакого смысла. Физическое состояние, если заложен хороший фундамент, это своего рода колодец: чем больше ты отдаёшь, тем больше он пополняется. И ещё не наступил тот этап, когда можно говорить о каком-то «износе». Запас сил достаточный для того, чтобы можно было расходовать их не оглядываясь.

Если говорить о прогнозе, то я думаю, что «Краснодар» выиграет 1:0 или 2:1. Крупной победы не будет, максимум в два мяча», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.

Жоаозиньо: «Краснодару» важно создать задел перед ответной игрой с «Люнгбю»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар ФК Спартак Анатолий Бышовец
Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
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