Бышовец: «Краснодару» с «Люнгбю» нет смысла экономить силы перед «Спартаком»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча третьего отборочного этапа Лиги Европы «Краснодар» — «Люнгбю». Встреча состоится сегодня, 27 июля, в Краснодаре.
«Я оптимистично настроен перед матчем. «Краснодару» придётся учитывать, что обычно датские команды играют в силовой манере. Они попробуют навязать единоборства. Думаю, что если «быки» сохранят свой стиль и подкрепят его быстрой игрой, это и будет залог успеха. Также «Краснодару» нужно будет учитывать и стандартные положения, при которых датчане, как правило, играют достаточно результативно.
Будут ли «горожане» экономить силы перед матчем со «Спартаком»? Думаю, в этом нет никакого смысла. Физическое состояние, если заложен хороший фундамент, это своего рода колодец: чем больше ты отдаёшь, тем больше он пополняется. И ещё не наступил тот этап, когда можно говорить о каком-то «износе». Запас сил достаточный для того, чтобы можно было расходовать их не оглядываясь.
Если говорить о прогнозе, то я думаю, что «Краснодар» выиграет 1:0 или 2:1. Крупной победы не будет, максимум в два мяча», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным.