После восстановительных занятий в тренажёрном зале и бассейне полузащитник Роман Зобнин впервые выполнял упражнения на поле. Он работал по индивидуальной программе под руководством тренера по реабилитации Диего Мантовани, сообщает пресс-служба красно-белых.
Зобнин в июне получил травму в товарищеском матче со сборной Венгрии (3:0), после чего у него было диагностировано повреждение боковой и крестообразной связок колена.
27 июня Зобнин сообщил, что есть вероятность, при которой он через три месяца уже сможет начать тренироваться в общей группе «Спартака».
Зобнин впервые после операции провёл тренировку на поле
Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»
Зобнин: вполне реально, что через три месяца я буду в общей группе «Спартака»