«Барселона» нацелилась на Мбаппе в качестве замены Неймару

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде проявляет интерес к нападающему «Монако» Килиану Мбаппе, утверждает Le Parisien.
Согласно информации источника, в каталонском клубе рассматривают футболиста сборной Франции в качестве возможной замены нападающему Неймару. Судьба последнего в испанском гранде продолжает оставаться неясной, и не исключается, что он скоро пополнит ряды «ПСЖ».
Ранее сообщалось, что «Реал» достиг принципиального соглашения с «Монако» относительно покупки Мбаппе за € 180 млн, однако информация была опровергнута вице-президентом монегасков Вадимом Васильевым.