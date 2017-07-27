«Ливерпуль» оценил Коутиньо в € 150 млн

«Ливерпуль» назван цену на полузащитника Филиппе Коутиньо, в услугах которого заинтересована «Барселона». Ранее сообщалось, что каталонцы достигли договорённости с футболистом, а мерсисайдцы рассмотрят вариант с продажей, если клуб получит не менее € 100 млн.
Теперь же, по информации Sport.es, «Ливерпуль» оценивает Коутиньо в € 150 млн. Данная сумма может отпугнуть «Барселону», которая ранее предлагала € 80 млн, но получила отказ.
За ситуацией также следит «ПСЖ», который заинтересован в услугах 25-летнего бразильца.
«Барселона» достигла договорённости с Коутиньо