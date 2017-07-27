В «Баварии» уверены, что Саншеш может быть полезен команде

Руководство и тренерский штаб мюнхенской «Баварии» склоняются к тому, чтобы не расставаться с полузащитником команды Ренату Саншешем. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге.
«Мы, как и прежде, убеждены, что Саншеш может стать для „Баварии“ футболистом соответствующего уровня», — приводит слова Румменигге tz.
Ранее сообщалось, что главный тренер немецкого гранда Карло Анчелотти не видит перспектив для Саншеша в своей команде и готов расстаться с ним. Даже велись переговоры с «Миланом» на предмет продажи игрока сборной Португалии. Но мюнхенцы требовали за Саншеша как минимум € 40 млн, тогда как итальянский гранд больше € 32 млн не давал. В данный момент в «Баварии» говорят о целесообразности годичной аренды Саншеша.