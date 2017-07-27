Бывший игрок «Зенита» Лукович объявил о завершении карьеры

34-летний защитник «Црвены Звезды» Александар Лукович объявил сегодня о завершении карьеры. Как сообщает официальный сайт сербского клуба, Лукович останется в структуре команды и займёт одну из административных должностей.
Российским любителям футбола Лукович известен по выступлениям за «Зенит». Воспитанник клуба «Слога» из города Кралево перешёл в состав петербуржцев в июле 2010 года и за четыре сезона сыграл за «Зенит» 59 матчей, отметившись одним забитым мячом и 10 результативными передачами.
Вместе с «Зенитом» Лукович дважды побеждал в чемпионате России и становился обладателем Суперкубка страны. Также защитник выступал за «Асколи» и «Удинезе».
Капитану «Црвены Звезды» не сообщили, что повязка перешла к Луковичу