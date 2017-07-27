Силкин: в матче «Ахмата» и «Динамо» ставлю на ничью

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился своим прогнозом на матч 2-го тура РФПЛ «Динамо» — «Ахмат». Встреча состоится 29 июля.
«Предстоящий матч будет тяжёлым для «Динамо». Во-первых, «Ахмат» будет проводить встречу в родных стенах, а во-вторых, бело-голубым отступать некуда, нужно показывать товар лицом. Предыдущие неудачи бело-голубых пока большой роли не играют, нет таких команд, которые не теряли бы очки, всё будет зависеть от того, как будет играть «Динамо».
На сегодня атака команды Калитвинцева не создаёт большое количество опасных моментов у ворот соперника, а вообще атака зависит от всей команды — она начинается от вратаря. Если голкипер может отправить первым пасом своего нападающего в острую позицию, то и атаки будут получаться, это очень важно. Хотелось бы, чтобы «Динамо» играло компактно, было больше вертикальных передач и фланговых атак. «Ахмат» неплохо закупился в начале сезона, но игроки ещё не притёрлись друг к другу. У каждой команды есть свои плюсы и минусы. В этой игре динамовцам нужно играть от соперника, смотреть на недостатки в игре и пользоваться этим. А главное, не допускать ошибок самим. Ставлю на ничью в этом матче», — сказал Силкин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.