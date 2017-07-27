Сёмин: в эмоциональном плане «Локомотив» явно уступает тому же «Спартаку»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказал мнение, что в прошлом сезоне его команда не до конца смогла реализовать свой потенциал. Красно-зелёные в сезоне-2016/16 заняли в РФПЛ восьмое место и стали обладателями Кубка России.
«Локомотив» реализовал свои возможности процентов на 80, но ни в коем случае не на 100. Но это и хорошо: значит, есть ещё в чём добавить. Это уже внутренняя кухня. Зачем дарить конкурентам лишние знания? Мы свои достоинства и недостатки прекрасно знаем, как их развивать или устранять — тоже. Скажу лишь вот что: в команде достаточно много мастеровитых игроков, хорошо технически оснащённых, способных дать качество. Но команда при этом не очень сильна в эмоциональном плане. Здесь мы явно уступаем всё тому же «Спартаку», например. Эмоций нам явно не хватает, а больше мы никому и ни в чём не проигрываем.
Эмоции — это бесконечная борьба. На каждом участке поля, за каждый нерешённый эпизод, за каждый гол, за каждое очко. Вот когда мы этого добьёмся — будет больше побед и совсем другое место в таблице", — цитируют Сёмина «Аргументы и факты».