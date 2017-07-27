На 78-м году жизни умер легендарный игрок «Динамо» Валерий Маслов

27 июля на 78-м году жизни после болезни скончался легендарный динамовец, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».
Маслов был одним из лучших игроков в истории хоккея с мячом – восьмикратный чемпион мира, десятикратный чемпион СССР, несчётное число личных наград. Он был капитаном сборной СССР в этом виде спорта.
Однако и в футболе выводил на поле сборную страны с капитанской повязкой. Это уникальный случай в истории СССР.
В составе футбольного московского «Динамо» Маслов отыграл более 10 сезонов – с 1961 по 1971 год. За это время провёл 351 официальный матч, забил 54 гола. Стал чемпионом СССР (1963 год), дважды выигрывал Кубок страны (1967 и 1970 гг.).
До последних дней Валерий Павлович Маслов работал советником директора в Академии «Динамо» имени Л.И. Яшина. О дате и времени церемонии прощания с Валерием Масловым будет сообщено дополнительно.