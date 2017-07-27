И. Суркис: если поступит конкретное предложение по Ярмоленко, я его рассмотрю

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на вопрос, при каких условиях он готов отпустить нападающего Андрея Ярмоленко.
«Этот вопрос у нас возникает на протяжении последних трёх лет. Я бы не хотел сегодня на него отвечать, не имея конкретного предложения. Если оно поступит в клуб, я его рассмотрю, Андрей будет об этом знать, и, если все три стороны устроят условия, я Ярмоленко отпущу, я ему это обещал. Хотя понимаю, что на данный момент он является полноценным капитаном команды и ведущим игроком, который ведёт за собой коллектив. Поэтому, естественно, я бы хотел, чтобы Андрей остался. Но, повторюсь, если предложение поступит, я ничего не смогу сделать – я ему дал слово, что отпущу», — рассказал Суркис в беседе с пресс-службой клуба.