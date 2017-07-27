Булыкин: Миранчук или Фарфан смогут заменить Ари

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился прогнозом на матч 3-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Анжи», ответив на вопрос, кто в составе «железнодорожников» может заменить травмированного Ари.
«Ждём от «Локомотива» только победы, тем более Юрий Сёмин неплохо начал сезон, нужно продолжить победную поступь и обыгрывать «Анжи». Это будет тяжело, поскольку есть травмированные игроки, а это влечёт перестановки в составе. На освободившееся место в нападении, на мой взгляд, подойдут Фарфан или Миранчук, но решать тренеру, ему виднее, кто находится в оптимальной форме перед матчем. Травмы Чорлуки и Виталия Денисова скажутся на игре «железнодорожников», нужно ещё укреплять состав, но это будет чуть позже. А пока нужно играть теми игроками, которые присутствуют в заявке. Ожидаю от «Анжи» вязкой игры. Конечно, это уже не тот клуб, который гремел на всю Европу. Сейчас они поменяли вектор развития и поставили задачу быть хорошими середнячками РФПЛ, но «Локомотив» сильнее «Анжи», потому надеюсь на победу красно-зелёных.
Игорь Денисов – опытный, квалифицированный игрок, который играет на высоком уровне. Он является важной составляющей как в раздевалке, так и на поле. И если Юрий Павлович доверил ему эту должность в команде, это не просто так. Сёмин подходит к выбору капитана очень серьёзно. Думаю, что победу одержит «Локомотив» 2:0», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.
Матч «Локомотив» — «Анжи» состоится 30 июля. Начало — в 17:30 мск.