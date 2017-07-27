«Интер» обыграл «Баварию» на Международном кубке чемпионов, Эдер оформил дубль

В Сингапуре на «Национальном» стадионе завершился матч Международного кубка чемпионов между «Баварией» и «Интером». Подопечные Лучано Спаллетти одержали вторую победу подряд, забив оба мяча в первом тайме. Ранее «Интер» обыграл «Лион» (1:0).
Уже на 8-й минуте «Интер» вышел вперёд. Антонио Кандрева нашёл пасом Эдера, и итальянец открыл счёт в матче (1:0). Он же развил успех на 30-й минуте после передачи Ивана Перишича – 2:0.
Несмотря на то что времени оставалось предостаточно, счёт больше не менялся. Для «Баварии» это поражение стало третьим на турнире. Ранее мюнхенцы уступили «Арсеналу» в серии пенальти 2:3, а затем проиграли «Милану» (0:4).
Таблицу Международного кубка чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».