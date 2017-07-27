«Анжи» объявил о подписании трёхлетнего контракта с Лескано

Аргентинский форвард «СКА-Хабаровск» Хуан Эдуардо Лескано подписал контракт с ФК «Анжи». Об этом сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Контракт с 24-летним футболистом рассчитан на три года.
Накануне руководство «СКА-Хабаровск» сообщило, что клуб из Дагестана готов выкупить трансфер футболиста за сумму, прописанную в контракте игрока, и Лескано дал согласие на переход.
В составе «СКА-Хабаровск» Хуан Лескано провёл 36 официальных матчей и забил 8 голов.
Фото Хуана Лескано в футболке «Анжи» можно посмотреть в «Твиттере».
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