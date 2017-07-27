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Деменко: «Краснодар» и без Смолова победит «Люнгбю» со счётом 2:0

27 июля 2017, четверг. 17:00. Футбол

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «быки» сегодня дома сыграют с датским «Люнгбю».

«На сегодняшний день «Краснодар» точно сильнее датчан. Главный тренер «Люнгбю» понимает, что краснодарская команда выше классом и им придётся выложиться на максимум. В любом случае датчане дадут бой, ведь это Лига Европы. В футболе часто бывает, что команды, которые являются выше классом, выходят на поле без должного настроя и сами создают себе проблемы, спотыкаясь на слабых соперниках. Уверен, что Игорь Шалимов настроит ребят и те не будут играть спустя рукава.

Скажется ли отсутствие ведущих игроков? У «Краснодара» и без того оптимальный состав. Тем футболистам, которые имеются в расположении Шалимова сейчас, есть что доказывать. Думаю, «Краснодар» и без Смолова победит «Люнгбю» со счётом 2:0», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Краснодар Максим Деменко Фёдор Смолов
Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
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