Деменко: «Краснодар» и без Смолова победит «Люнгбю» со счётом 2:0

Экс-игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «быки» сегодня дома сыграют с датским «Люнгбю».
«На сегодняшний день «Краснодар» точно сильнее датчан. Главный тренер «Люнгбю» понимает, что краснодарская команда выше классом и им придётся выложиться на максимум. В любом случае датчане дадут бой, ведь это Лига Европы. В футболе часто бывает, что команды, которые являются выше классом, выходят на поле без должного настроя и сами создают себе проблемы, спотыкаясь на слабых соперниках. Уверен, что Игорь Шалимов настроит ребят и те не будут играть спустя рукава.
Скажется ли отсутствие ведущих игроков? У «Краснодара» и без того оптимальный состав. Тем футболистам, которые имеются в расположении Шалимова сейчас, есть что доказывать. Думаю, «Краснодар» и без Смолова победит «Люнгбю» со счётом 2:0», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.