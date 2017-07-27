Рейнгольд: смерть Маслова — огромный удар для меня, таких спортсменов мало

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным рассказал, каким ему запомнился легендарный динамовец, полузащитник, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Валерий Маслов, скончавшийся на 78-м году жизни.
«Мы с Валерой с детства дружили. Для меня это огромный удар. Это уникальный, честный и порядочный спортсмен. Таких мало.
Говорили, что у него два сердца. В принципе, так и было. Он был очень юморным парнем, никогда не замыкался в себе. Вот знаете, сейчас футболисты выходят с такими злыми, серьёзными лицами, будто идут на битву при Ватерлоо. У него такого никогда не было. Мы часто играли друг против друга. Выходили на игру, смеялись, он анекдоты успевал рассказывать.
Юморной парень, с отличным чувством юмора. Молодые ребята, которые играли, когда я заканчивал карьеру, были от него в восторге. Когда он уже заканчивал карьеру, они мне рассказывали: «Он мог в пять утра встать, всех разбудить и заставить тренироваться, со словами «зачем вы сюда приехали?».
Для меня это громадная, страшная потеря. Я потерял друга, человека, которому можно было поведать и о своей горести, и о своей радости», — сказал Рейнгольд.