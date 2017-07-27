Масалитин: ЦСКА нужно усиление, около пяти новичков не помешали бы

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Глебом Чёрным поделился впечатлениями от игры «армейцев» в этом сезоне и рассказал о своих ожиданиях от матча 3-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровcк». Эта встреча пройдёт в Москве 29 июля.
«Думаю, ЦСКА должен выигрывать по всем статьям. Команда должна успеть восстановиться после матча с АЕК, времени прошло достаточно. Хочется, чтобы уже нащупали свою игру и вернулись хотя бы к прошлогоднему уровню. Добавлять нужно во всех аспектах.
Изменения в игре ЦСКА мы уже увидели в последней игре Лиги чемпионов. К сожалению, у Виктора Гончаренко недостаточно кадров для манёвра. Команде не хватает конкуренции. Думаю, если бы у ЦСКА было больше кадров, не было бы никаких вопросов по игре в обороне или в атаке.
Думаю, «армейцам» нужно усиление. Около пяти новичков не помешали бы», — сказал Масалитин.