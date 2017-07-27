Веденеев: Дриусси забьёт «Бней Иегуда», а «Зенит» победит со счётом 3:0

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором петербургская команда в гостях сыграет с израильским клубом «Бней Иегуда».
«Класс команды «Бней Иегуда» ниже любого клуба из среднего чемпионата. После того как израильтяне по итогам жеребьёвки попались «Зениту», почитал о них в Интернете и ничего интересного не нашёл. Выиграли в этом году в финальном матче Кубка Израиля по пенальти. В Европе таких команд полно. Посмотрим, какую тактику выберут хозяева. Скорее всего, они будут играть от обороны и стараться сохранить свои ворота в неприкосновенности хотя бы до перерыва.
В «Зените» играют профессионалы. Если они хотят сегодня победить, то должны играть в полную силу. Тем более в Лиге Европы нет лимита на легионеров. На поле должны появиться все сильнейшие игроки. «Зенит» победит со счётом 3:0, Дриусси забьёт», — сказал Веденеев.