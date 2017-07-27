Бартомеу: Хави сам создал «Барселоне» проблему с новыми воспитанниками в клубе

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал слова бывшего полузащитника команды Хави о недостаточном количестве воспитанников клуба в нынешнем составе каталонцев.
«Хави критиковал «Барселону» за то, что сейчас не так много воспитанников пробиваются в основную команду, как он, Иньеста или Месси? Проблема заключается в самих Хави, Иньесте, Месси и других игроках. Сложно попадать в основную команду, когда там есть такие футболисты, как Месси, Неймар, Хави, Иньеста, Бускетс или Пике. Хави выступал в стартовом составе «Барселоны» на протяжении 15 лет, а это значит, что 15 игроков за это время должны были покинуть клуб. Такая же ситуация с Иньестой, который в клубе уже 16 или 17 лет. Кто станет новым Месси? Возможно, другие игроки могли бы им стать, но для этого не должно быть в команде самого Лионеля, иначе никак. Хави сам создал эту проблему. Он и другие игроки», — цитирует Бартомеу New York Times.