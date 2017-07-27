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«Тосно»: то, что «Зенит» займёт раздевалку хозяев, не доставит нам дискомфорта

27 июля 2017, четверг. 18:10. Футбол

Пресс-атташе клуба «Тосно» Владимир Басманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым прокомментировал информацию о том, что клуб из Ленинградской области уступит раздевалку хозяев в домашнем матче 3-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», для которого игра будет гостевой. Напомним, что встреча пройдёт на стадионе «Петровский» 30 июля.

«Я не видел официального факта обращения «Зенита» по раздевалке, но наш генеральный директор Вячеслав Матюшенко сказал, что если от руководства питерцев появится такое желание, то мы не будем препятствовать этому. Формально никакого соглашения нет. Получается, оно есть между клубами, начальниками команд, которые будут заниматься размещением футболистов. Это не доставит никакого дискомфорта футболистам «Тосно», потому что в принципе раздевалки ничем не отличаются. Думаю, что это сделано как шаг навстречу бело-голубым. По фанатскому виражу нам пришёл официальный запрос от болельщиков «Зенита» и руководства клуба, и мы согласились с этим», — сказал Басманов.

Гендиректор «Тосно»: может, «Зенит» на «Петровском» окажется в своей раздевалке
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
27 июля 2017, четверг
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