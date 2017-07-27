Алексис Санчес приступит к тренировкам с «Арсеналом» 30 июля

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что нападающий Алексис Санчес в воскресенье приступит к тренировкам с лондонской командой. Также в этот день к тренировкам вернётся защитник Шкодран Мустафи.
«Первая тренировка Алексиса и Мустафи будет в воскресенье, в тот день, когда мы будем играть с „Севильей“, — приводит слова Венгера Sky Sports со ссылкой на Arsenal Player.
В последнее время сообщалось, что приобрести Алексиса Санчеса хочет «ПСЖ». При этом «Арсенал» не намерен расставаться с чилийским форвардом.
Алексис, как и Мустафи, получили дополнительный отпуск из-за выступления на Кубке конфедераций и не ездили с «канонирами» в предсезонный тур по Австралии и Китаю.
30 июля «Арсенал» на своём стадионе в рамках «Эмирейтс Кап» сыграет с «Севильей».