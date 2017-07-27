Орлов: не думаю, что уход Карпина с «Матча» связан с его словами про «Зенит»

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал уход Валерия Карпина с телеканала «Матч ТВ», где он работал в должности главного редактора футбольных трансляций с февраля 2017 года.
«Матч «Зенита» буду смотреть по телевизору. Почему опять не комментирую? Я на «Матче», но у меня есть и другие работы. Жду очереди. У нас есть руководство, и оно всё расписывает. Надеюсь, к комментированию «Зенита» вернусь. Официально объявляли, что Орлов будет комментировать, но нужна пауза. Я понимаю, почему это так, всё нормально. Не я же назначаю себя на матчи.
Что касается Карпина, то сам факт его прихода поднял аналитическую планку футбольных репортажей. Это здорово, потому что его разборы матчей и оценки игроков стоят дорогого. Мне кажется, он в первую очередь уходит из-за того, что хочет быть тренером. Думаю, для него это интереснее, и он сейчас в хорошей форме. Его разборы матчей показывают, что надо ему быть тренером. Наверное, с кем-то договорился или договаривается.
Карпин говорил гадости про «Зенит»? Я что-то это пропустил. Думаю, это неправда, что он рассказывал о «Зените» как о коррупционном клубе, а эту передачу не пустили в эфир. Его программа должна была идти вечером, а сняли её потому, что он днём написал заявление и ушёл с работы через отдел кадров. Это кто-то придумал, чтобы ещё раз поссорить «Зенит» со всеми командами», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Последним местом тренерской работы Карпина было армавирское «Торпедо», с которым он выступал в ФНЛ.