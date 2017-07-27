Орлов: «Зенит» обязан побеждать «Бней Иегуда», но мы помним АЕК и «Хапоэль»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Зенит» сегодня в гостях сыграет с израильским клубом «Бней Иегуда».
«Раз «Бней Иегуда» выступает в Лиге Европы, значит эта команда умеет играть в футбол. Когда-то мы думали, что кипрский АЕК (выбивший «Спартак» из Лиги Европы. — Прим. «Чемпионата») — это совсем не команда. Был тот же „Хапоэль“, которому „Зенит“ проигрывал 0:3 к 75-й минуте в Израиле. Всегда надо готовиться к очень серьёзной игре.
«Зениту» обязательно надо проявить то, на что он способен.Конечно, он обязан обыгрывать «Бней Иегуда», но для этого надо, во-первых, победить 30-градусную жару, плюс перелёт и всё прочее. Но будем надеяться. Я уверен, что «Зенит» победит за счёт мастерства игроков", — заявил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге».