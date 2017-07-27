Моуринью принял участие в пранке любителей футбольного симулятора

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью принял участие в пранке, посвящённом ему и футбольному симулятору.
Фокус-группе любителей футбольного симулятора было предложено оказаться на месте португальского специалиста и ответить на вопросы журналистов на пресс-конференции, используя очки виртуальной реальности. После этого участники фокус-группы снимали очки виртуальной реальности и с удивлением встречали перед собой настоящего наставника манкунианцев.
Посмотреть видео, которое доступно с русскими субтитрами, можно на канале Top Eleven — Be a Football Manager в YouTube.