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Стал известен стартовый состав «Краснодара» на матч с «Люнгбю»

27 июля 2017, четверг. 18:56. Футбол

Стал известен стартовый состав «Краснодара» на первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с датским «Люнгбю».

С первых минут у «Краснодара» на поле появится 18-летний воспитанник клубной академии нападающий Иван Игнатьев.

«Краснодар»: Синицын, Ристич, Гранквист, Мартынович, Янбаев, Жоаозиньо, Шишкин, Перейра, Вандерсон, Игнатьев, Классон.

Запасные: Сафонов, Жиров, Рамирес, Жигулёв, Грицаенко, Сулейманов, Петров.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Люнгбю». Начало в 20:00 мск.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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