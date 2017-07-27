Орлов: «Спартак» напоминает мне «Зенит»-1984, внутри у игроков — да мы чемпионы

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал неудачный старт «Спартака» в новом сезоне РФПЛ. Красно-белые в двух первых турах сыграли вничью с «Динамо» (2:2) и «Уфой» (0:0).
«Нынешний «Спартак» напоминает мне «Зенит» образца 1984 года, когда петербуржцы стали чемпионами, посчитали, что всё уже сделано, и плохо подготовились к следующему чемпионату. Тогда было убийственное поражение от «Спартака». Каррера сейчас озадачен тем, что явно ведущие игроки команды эмоционально выхолощены. Мы же видим, что Глушаков даже не попадает в состав. Ловчев сказал, что «Спартак» долго празднует. Может быть. Дело даже не в том, что он празднует, посещая кафе и рестораны. Просто внутри у них: да мы чемпионы. А это сильно мешает тренировочной работе. И я вижу, что лидеры прошлого сезона выглядят пока скромно», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».