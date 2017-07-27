Зубик: метод Гончаренко — кнут и пряник

Помощник главного тренера ЦСКА Руслан Зубик рассказал о взаимодействии с наставником команды Виктором Гончаренко.
«О том, насколько я полезен Виктору Михайловичу, лучше спросить у него самого. Могу сказать, что все задания стараюсь выполнять максимально качественно и оперативно. При этом задавая минимум вопросов. Надеюсь, моя работа его устраивает.
Знаете, какой любимый вопрос у приезжающих на стажировку тренеров? «Скажите, у Гончаренко авторитарный стиль управления или либеральный?» На самом деле его метод можно охарактеризовать очень просто: кнут и пряник. Суть в том, что в этой работе необходим баланс, и Виктор Михайлович прекрасно его чувствует.
Безусловно, мы понимаем друг друга с полуслова. За эти годы действительно появилось подобное чувство, в частности могу предугадать реакцию на ту или иную ситуацию, ответ на какую-то реплику и так далее. Прежде всего в общении с Виктором Михайловичем нужно быть честным. Ничего не придумывать, быть самим собой, говорить всё, как есть. Если вскрывается какая-то неправда, ничего хорошего впоследствии ждать не приходится. Когда всё происходит честно и открыто, из любой ситуации можно будет найти выход.
Ещё бы отметил потребность к постоянному совершенствованию. Одна из причин, почему карьера Гончаренко всё время идёт по нарастающей. Очень нравится это стремление идти вперёд, постоянно искать что-то новое, не останавливаться на достигнутом», — рассказал Зубик в интервью пресс-службе клуба.