Бердыев: какой-то паники в «Рубине» нет, спокойно готовимся к игре с «Арсеналом»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился ожиданиями от предстоящего домашнего матча 3-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (29 июля).
«До идеальной модели нам ещё очень далеко. Но улучшения есть, есть позитивные моменты как в обороне, так и в атаке. Но атака больше оставляет желать лучшего. Мы с оптимизмом смотрим на те преобразования, которые сейчас происходят. Понятно, что проигрывать никто не любит. Но какой-то паники нет. Достаточно спокойно готовимся к предстоящему матчу. Соперник достаточно изменился по сравнению с прошлым сезоном.
Болельщики вправе ожидать от нас победы в матче с „Арсеналом“. Но, повторюсь, мы спокойно готовимся. К тому же «Арсенал» — уже другая команда, пришёл Божович, хороший тренер, знающий российский менталитет. Команда очень даже понравилась в первых двух турах», — приводит слова Бердыева пресс-служба казанцев.