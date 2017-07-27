Футболист «Зенита-2» во время празднования гола отбил пять боковому арбитру

Забавный эпизод произошёл во время вчерашнего матча 4-го тура первенства Футбольной национальной лиги между «Зенитом-2» и «Сибирью».
Полузащитник «Зенита-2» Никита Андреев на 89-й минуте забил победный мяч, и петербургская команда побежала праздновать этот гол к бровке. Арбитр на линии жестом руки показал футболистам возвращаться в игру, а защитник хозяев Никита Каккоев протянул судье руку и отбил пять.
«Зенит-2» одержал победу над «Сибирью» со счётом 2:1.
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