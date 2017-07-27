Клуб супруги Эссьена «Комо» из-за долгов переведён в низший итальянский дивизион

Итальянский клуб «Комо» в связи с долгами был переведён из третьего итальянского дивизиона в четвёртый и передан во внешнее управление, сообщает Ghanasoccernet.
В марте Акосуа Пуни Эссьен, которая является женой бывшего полузащитника «Челси» Майкла Эссьена, купила клуб, который ранее был объявлен банкротом, с аукциона за € 237 тыс. Однако «Комо» под руководством женщины не смог в поставленные сроки выплатить € 200 тыс., необходимые для того, чтобы остаться в третьем дивизионе.
В минувшем сезоне «Комо» занял в Серии С седьмое место в турнирной таблице дивизиона А.
Супруга Эссьена купила футбольный клуб в Италии