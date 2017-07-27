Сёмин: Маслов был хоккейным Пеле, наш спорт понёс большую утрату

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, каким ему запомнился Валерий Маслов, который на протяжении 10 лет работал тренером-селекционером «железнодорожников». Маслов, скончавшийся на 78-м году жизни, играл не только в футбол, но и в хоккей с мячом и был единственным спортсменом в СССР, который носил капитанскую повязку сразу в двух сборных.
«Наш спорт – и хоккей, и футбол — понёс большую утрату. Маслов был человеком, который был очень предан своему любимому делу и очень искренен в своей профессии. Были случаи, когда он приезжал с чемпионата мира по хоккею с мячом в качестве чемпиона и тут же присоединялся к футбольной команде, которая находилась на сборах. Долгое время он возглавлял селекционный отдел у нас в «Локомотиве». С его подачи в команде оказалось множество молодых игроков, у него на них было потрясающее чутьё. Это был и прекрасный футболист –отрабатывал на футбольном поле за всей атакующей линией и забивал самые нужные голы. В наше время он был бы очень востребован.
Маслов никогда не просил у тренеров отпуск или лишний выходной день. Работал практически без отпусков. Он был лидером своих команд, любил их. Это был хоккейный Пеле. Мы, футболисты, зимой приходили на хоккейные матчи Валерия Павловича и болели за него. Нас он учил не только правильно играть, но и правильно жить. Даже в последние свои дни он был позитивен, много шутил. Как и всегда. Не стало большого человека, друга. Большого по всем показателям», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.