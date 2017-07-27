Состав «Балтики» пополнил полузащитник «Атлантаса»

«Балтика» на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Олега Дмитриева, предыдущим клубом которого был литовский «Атлантас».
Контракт Дмитриева с «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге, рассчитан на два года.
21-летний хавбек является уроженцем Смоленской области, а футбольное образование получил в столичных спортшколах – «Торпедо», «ФШМ» и «Динамо». С 2015 года выступает за профессиональные клубы. Играл во втором российском дивизионе за «Орёл», а затем в чемпионате Литвы за команду «Паланга» и «Атлантас». В составе последней команды принимал участие в двух матчах Лиги Европы.
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