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Состав «Балтики» пополнил полузащитник «Атлантаса»

27 июля 2017, четверг. 20:07. Футбол

«Балтика» на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника Олега Дмитриева, предыдущим клубом которого был литовский «Атлантас».

Контракт Дмитриева с «Балтикой», выступающей в Футбольной национальной лиге, рассчитан на два года.

21-летний хавбек является уроженцем Смоленской области, а футбольное образование получил в столичных спортшколах – «Торпедо», «ФШМ» и «Динамо». С 2015 года выступает за профессиональные клубы. Играл во втором российском дивизионе за «Орёл», а затем в чемпионате Литвы за команду «Паланга» и «Атлантас». В составе последней команды принимал участие в двух матчах Лиги Европы.

Фотографию можно посмотреть в «Твиттере».

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Источник: Официальный сайт ФК "Балтика" Сообщить об ошибке
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27 июля 2017, четверг
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