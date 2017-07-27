Источник: «Индепендьенте» готов продать Ригони «Зениту» за € 10,5 млн

«Индепендьенте» готов продать полузащитника Эмилиано Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн, сообщает LocoXelRojo.com.
По данным источника, если трансфер состоится, € 6,5 млн получит «Индепендьенте», € 3 млн – бывший клуб Ригони «Бельграно» и € 1 млн пойдёт на налоги и другие расходы. Также сообщается, что оплата должна быть проведена следующим образом: € 7 млн сейчас, € 2,5 млн – в июле 2018 года и € 1 млн в июле 2019-го.
Кроме того, в «Индепендьенте» хотят, чтобы переход состоялся после матча Южноамериканского кубка с «Депортес Икике», намеченного на 3 августа.
Хуан Крус Оллер, представляющий интересы Ригони, ранее сообщил, что сделка была завершена вчера, а в Санкт-Петербург 24-летний хавбек прибудет 29 июля.