Пике рассказал, что изменил бы, став президентом ФИФА

Защитник «Барселоны» Херард Пике рассказал, что бы изменил, если бы стал президентом Международной федерации футбола.
«Я изменил бы систему судейства. Вы можете видеть, что работа, которую выполняют судьи, приводит к тому, что они чувствуют большое давление во время игры. Думаю, для того чтобы устранить противоречия и несправедливость, лучше всего изменить условия работы и внедрить технологии», – приводит слова Пике AS.
30-летний футболист ранее неоднократно признавался, что хочет стать президентом «Барселоны».
Пике: ещё подумаю, буду ли президентом «Барселоны»