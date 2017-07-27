«Млада Болеслав» выиграла у «Скендербеу», Комличенко вышел на замену в концовке

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы чешская «Млада Болеслав» на своём поле со счётом 2:1 обыграла албанский «Скендербеу».
На 42-й минуте Ян Храмоста вывел хозяев поля вперёд, а на 86-й Лиридон Латифи счёт сравнял. Почти сразу же Адам Янош забил победный для чешской команды гол. На 87-й минуте у «Млады Болеслав» вышел на замену российский нападающий Николай Комличенко, который был арендован у «Краснодара».
Ответный матч между «Скендербеу» и «Младой Болеслав» состоится 3 августа в Албании.