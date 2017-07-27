Дубль россиянина Максимова помог «Тракаю» обыграть «Шкендию» в Лиге Европы

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы литовский «Тракай» принимал на своём поле македонскую «Шкендию». Встреча проходила на стадионе «LFF – Ветра» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей дубль на свой счёт записал российский нападающий Максим Максимов, который забил три гола в матчах предыдущей стадии турнира со шведским «Норрчёпингом». Всего в активе 21-летнего футболиста уже семь голов в Лиге Европы текущего сезона. Примечательно, что «Шкендия» доигрывала встречу вдевятером после красных карточек игроков на 57-й и 62-й минутах.
В другом матче дня, который проходил параллельно, украинский «Олимпик» сыграл на своём поле вничью с греческим клубом ПАОК (1:1).
Ответные матчи в этих противостояниях состоятся 3 августа.