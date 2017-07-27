Бартомеу: «Барселона» не хочет терять Неймара, он нужен нам

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу высказался относительно возможного ухода из каталонского клуба нападающего Неймара, которого хочет приобрести «ПСЖ».
«Неймар – один из лучших наших футболистов, поэтому мы не хотим терять этого игрока. Мы хотим, чтобы он продолжал выступать за нас. Его контракт рассчитан ещё на четыре года, больше добавить нечего. Вы знаете, что игроки решают, хотят ли они уйти. Но Неймар нужен «Барселоне». Потому что, если мы хотим побеждать, нам нужны лучшие игроки», – сказал Бартомеу в интервью The New York Times.
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