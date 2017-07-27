Скончался первый президент «Кубани» Борис Шершнев

Первый президент «Кубани» Борис Шершнев скончался 27 июля в возрасте 86 лет, сообщает официальный сайт краснодарского клуба.
«28 лет тому назад — 3 мая 1989 года — был создан профессиональный футбольный клуб «Кубань». Это была знаменательная веха в истории нашего клуба, команды. Возглавил наш клуб тогда и стал его первым президентом Борис Григорьевич Шершнев. Этот человек много лет прожил в массовом спорте. Родом из Курганинска, Борис Григорьевич много лет сам играл в футбол за курганинский «Урожай», а потом возглавлял районный спорткомитет. Шершнев проявил себя как грамотный, принципиальный руководитель, который смог в довольно тяжёлые времена в середине 1950-х годов поднять массовый спорт, в том числе и детский, восстановить множество площадок, спортивных залов в Курганинске и станицах района.
В начале 1970-х Бориса Григорьевича пригласили работать в краевой центр, а в 1974-м он становится начальником команды «Кубань». Затем была работа в краевом спорткомитете, административная работа в советских и партийных органах. Когда в конце 1980-х годов возникли проблемы в перестройке всего спортивного хозяйства страны, опытные организаторы вновь оказались востребованы для создания первых профессиональных клубов. Так Борис Григорьевич вновь оказался в ФК «Кубань», стал первым президентом клуба, начинал закладывать фундамент новой спортивной футбольной организации. Он стоял у истоков строительства нашего клуба, и его имя навечно вписано в книгу истории «Кубани».
Футбольный клуб «Кубань», болельщики нашей команды выражают искренние соболезнования родным и близким в связи уходом из жизни Бориса Григорьевича Шершнева», — говорится в сообщении пресс-службы «Кубани».