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Сычёв: Дрогба в раздевалке перечислил слабые звенья «Марселя» и показал на меня

27 июля 2017, четверг. 21:45. Футбол

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв, недавно возобновивший карьеру в составе «Казанки», рассказал, случались ли у него конфликты со звёздным нападающим Дидье Дрогба, выступавшим вместе с ним в «Марселе».

«Помню, конфликтный случай был. У нас случилась серия из трёх поражений. Ничего криминального – матчи никто не сдавал. Просто то пропускали на последней минуте, то пенальти в наши ворота ставили. И вот однажды на выезде тренер предложил каждому высказать, в чём проблемы команды. Мы сели за круглый стол ужинать, игроки по очереди вставали и довольно уныло что-то описывали. Вроде и по существу, но не переходя на личности. Дошло дело до Дрогба, а он встаёт и заявляет: «У нас три слабых звена!» И показывает на двух своих друзей и меня. «Они не выкладываются, а он голы не может забить». Два темнокожих парня как на него погнали: «Ты чё? Что такое несёшь?»

Было неприятно. Все один хлеб едим, а он на персоналии перешёл. На следующий день Дрогба пришёл, будто ничего не говорил. Через неделю у меня был день рождения, приехала мама, привезла блинчики с икрой – я их в раздевалке поставил. Дрогба нахватал больше всех, а потом ко мне подошёл: «Братан, твоя мама может завтра сделать такие же специально для меня?» Он мне потом ещё привет передавал через Смертина. Для него всё было нормально, а меня вот резануло. «Какие блинчики, если неделю назад ты такое говорил?» Не знаю, конфликт это был или нет. Но если в России такие претензии предъявляют, значит на это есть очень веские основания», — сказал Сычёв, побывавший в редакции «Чемпионата».

Дмитрий Сычёв в гостях у «Чемпионата»

Дмитрий Сычёв в гостях у «Чемпионата»

Фото: «Чемпионат»
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Казанка Дидье Дрогба Дмитрий Сычёв
Новости. Футбол
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