«Краснодар» вырвал победу в первом матче квалификации Лиги Европы с «Люнгбю»

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Краснодар» на своём поле со счётом 2:1 обыграл датский «Люнгбю».
Счёт на 64-й минуте открыли гости — в ворота «быков» мяч отправил Йеппе Кьер. Хозяева сумели быстро отыграться — три минуты спустя Виктор Классон оказался первым на отскоке и сравнял счёт. Победу «Краснодару» принёс точный удар 17-летнего воспитанника клубной академии Магомеда-Шапи Сулейманова на третьей компенсированной минуте.
Ответный матч между «Люнгбю» и «Краснодаром» состоится в Дании 3 августа.
Посмотреть голы можно в официальном «твиттере» РФПЛ.