Пьяные шотландские хоккеисты спровоцировали фанатов «Зенита»

По информации «Чемпионата», конфликт в Санкт-Петербурге между фанатами «Зенита» и игроками юниорской шотландской сборной по хоккею на траве спровоцировали гости из Шотландии.
Ранее издание Lancashire Evening Telegraph сообщило, что на игроков и персонал шотландской команды было совершенно нападение во время того, когда они находились в ресторане приблизительно в 0,5 км от отеля. Этот ресторан находится вблизи стадиона «Крестовский», на котором проводит домашние матчи «Зенит». В результате нападения фанатов несколько игроков получили незначительные повреждения, а один 18-летний спортсмен был вынужден провести ночь в больнице.
Однако, по словам очевидцев, игроки сборной Шотландии праздновали окончание чемпионата и находились в нетрезвом состоянии. Их вызывающее поведение не раз провоцировало со стороны футбольных фанатов словесные предупреждения, но они были проигнорированы — это и вызвало конфликт.